Stand: 17.05.2021 12:09 Uhr Frau in Helmstedt mit 3,08 Promille am Steuer gestoppt

Eine 47-Jährige aus Helmstedt muss sich demnächst wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich ein Zeuge am Sonnabend bei der Polizei gemeldet, weil ihm der Fahrstil eines silbernen Mercedes aufgefallen war. Die Frau am Steuer sei Schlangenlinien und immer wieder auf die Gegenfahrbahn gefahren. An einem Supermarktparkplatz hielt sie an. Als sie weiterfahren wollte, waren die Polizeibeamten schon zur Stelle. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,08 Promille.

