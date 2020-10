Stand: 15.10.2020 11:59 Uhr Frau fährt in Eingang von Seniorenheim - zwei Verletzte

Eine 77 Jahre alte Frau ist mit ihrem Auto in den Eingangsbereich eines Seniorenwohnheims in Braunschweig gefahren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Frau am Mittwochabend zunächst zwei Bewohner abgesetzt. Statt den Wagen nach dem Aussteigen ihrer Begleiter zurückzusetzen, gab sie Gas und durchbrach mit dem Fahrzeug die Glas-Schiebetüren des Eingangs. Eine 81 Jahre alte Frau wurde zwischen dem Auto und einem Blumenkübel eingeklemmt, der zweite Mitfahrer kam ebenfalls mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei vermutet, dass die Unfallverursacherin vergessen hatte, den Rückwärtsgang einzulegen und schätzt den Sachschaden auf mehr als 30.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.10.2020 | 13:30 Uhr