Stand: 14.04.2024 12:35 Uhr Frau durch Gas-Verpuffung in ihrer Wohnung schwer verletzt

Eine Frau ist bei einer Verpuffung in einer Wohnung in Peine schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag. Aus bisher ungeklärter Ursache war in der Küche der Wohnung offenbar Gas ausgetreten. Die Gaskonzentration war dann wohl so hoch, dass die Bedienung eines Elektrogerätes zur Verpuffung führte. Die Frau wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Weitere Familienangehörige befanden sich den Angaben zufolge nicht in der Wohnung und auch andere Mietparteien waren nicht betroffen. Das Gas und der Strom wurden bis zur Klärung der Ursache abgestellt und verplombt.

