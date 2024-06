Stand: 10.06.2024 08:10 Uhr Frau bleibt in Altkleidercontainer stecken und stirbt

In Peine ist eine Frau im Schacht eines Altkleider-Containers steckengeblieben und ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau am Sonntag versucht, auf einem Supermarkt-Parkplatz in die Luke des Containers zu klettern. Dabei habe sich ihr Hals im Schachtbereich verklemmt, wodurch die Frau bewusstlos wurde. Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Da die Tote eine frische Kaiserschnittnarbe hatte, wandte sich die Polizei mit einem dringenden Zeugenaufruf an die Menschen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Frau ihr Baby allein in einer Wohnung zurückgelassen habe und sich das Kind in einer Notsituation befinde, hieß es. Wer Angaben zu der Frau machen oder Hinweise zum Kind geben kann, wird gebeten, sofort die Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 99 90 zu kontaktieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.06.2024 | 06:30 Uhr