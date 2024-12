Stand: 06.12.2024 09:07 Uhr Frau bei Wohnungsbrand in Braunschweig verletzt

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Braunschweig ist eine Frau verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war am Donnerstagabend die Küche in einer Wohnung im ersten Obergeschoss in Brand geraten. Eigene Löschversuche der Bewohnerin seien erfolglos geblieben, so dass sich die Frau in Sicherheit gebracht und die Einsatzkräfte alarmierte, hieß es. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen im Haus ausbreiteten. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden durch den Rauch in der Küche sei erheblich, so ein Feuerwehrsprecher. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in eine Braunschweiger Klinik gebracht.

