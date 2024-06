Stand: 04.06.2024 08:22 Uhr Frau aus Velpke prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Eine 75-jährige Autofahrerin aus Velpke bei Helmstedt ist am Montag mit ihrem Wagen in Oebisfelde (Sachsen-Anhalt) gegen einen Baum geprallt und gestorben. Die Frau sei zuvor aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und über den Bordstein gefahren, teilte die Polizei mit. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb die Frau noch an der Unfallstelle. Ein medizinisches Problem vor dem Unfall könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es weiter von der Polizei.

