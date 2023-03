Stand: 16.03.2023 10:50 Uhr Forscher untersuchen im Harz Rolle von Aas in der Natur

Wissenschaftler und Forstleute wollen im Nationalpark Harz herausfinden, welche Rolle tote Tiere in der Natur spielen. Konkret werde in dem Forschungsprojekt die Bedeutung von Aas für die biologische Vielfalt in mitteleuropäischen Ökosystem untersucht, teilte der Nationalpark Harz mit. Dafür legen die Forscher gezielt Rehkadaver aus. "Der Kreislauf des Lebens offenbart sich am Aas wie ein Zeitraffer im Vergleich zu der Zersetzung von abgestorbenen Bäumen", erklärte Nationalpark-Sprecher Martin Baumgartner. Totholz werde über Jahrzehnte hinweg abgebaut, bei einem toten Tier dauere das oft nur wenige Wochen. Die Forschungen im Nationalpark Harz sind Teil bundesweiter Untersuchungen. Projektziel sei es, in fast allen deutschen Nationalparks mit denselben Methoden zu untersuchen, wie Aas von Wirbeltieren, Insekten sowie Bakterien und Pilze genutzt werde. Die Forschungen gehen über fünf Jahre.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Artenschutz Umweltschutz