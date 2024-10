Stand: 04.10.2024 15:06 Uhr Förste: Deutsche Meisterschaft im Pflügen mit Pferdegespann

In Förste bei Osterode (Landkreis Göttingen) finden am Wochenende die Deutschen Meisterschaften im Gespannpflügen statt. Teilnehmende und Pferde kämpfen dabei um die perfekte Furche. Die Reitsportgemeinschaft Förste hatte sich nach eigenen Angaben vor sechs Jahren um die Austragung beworben. Man freue sich, das Pferdesportereignis ausrichten zu dürfen, hieß es. Der Wettkampf wird alle zwei Jahre von der Interessengemeinschaft Zugpferde (IGZ) veranstaltet. An den beiden Meisterschafts-Tagen findet laut Veranstaltern zunächst ein sogenanntes Probepflügen statt. Danach starten die Wettkämpfe. Beim Gespannpflügen komme es nicht auf Geschwindigkeit an, sondern auf Präzision, so die Reitsportgemeinschaft Förste. Die Pflugspur soll möglichst gerade und die Furchen möglichst tief sein.

