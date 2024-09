Stand: 16.09.2024 10:10 Uhr Feuerwehrtag in Braunschweig: Feuerwehrfrau bei Vorführung verletzt

Bei einer Vorführung zum korrekten Einsatz von Feuerlöschern am Feuerwehrtag in Braunschweig hat sich eine Feuerwehrfrau eine Kopfverletzung zugezogen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde sie von einem Metallteil eines Druckbehälters im Stirnbereich getroffen. Der Unfall ereignete sich während einer Präsentation, die zeigen sollte, wie man Feuerlöscher richtig verwendet. Sofort nach dem Vorfall leisteten Rettungskräfte Erste Hilfe, darunter eine Ärztin und der Sanitätsdienst. Die verletzte Feuerwehrfrau wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie es der Frau inzwischen geht, ist nicht bekannt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig