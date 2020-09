Stand: 14.09.2020 08:21 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Feuerwehr rettet Esel aus Jauchegrube

In Salzgitter hat die Feuerwehr einen Esel gerettet, der in einer Jauchegrube feststeckte. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Einsatzkräfte ereignete sich der Vorfall am Samstag. Das Tier war demnach bereits bis zum Hals im Schlamm eingesunken. Mit Hilfe von Steckleitern, Brettern und Paletten bahnte sich die Feuerwehr einen Weg zu dem Esel. Nach der Rettung konnte die Stute wieder ihrem Besitzer übergeben werden.

