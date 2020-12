Stand: 07.12.2020 09:53 Uhr Feuerwehr in Braunschweig rettet Specht vom Baum

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr in Braunschweig am Wochenende: Mit einer Drehleiter retteten Einsatzkräfte einen Specht von einem Baum. Der Vogel hatte sich in einer Angelschnur verfangen und saß in etwa 15 Metern Höhe fest. Dort war er bereits zur Zielscheibe von Krähen geworden, die ihn attackierten. Nach dem Hinweis eines Passanten rückten die Einsatzkräfte aus. Sie vertrieben die aggressiven Krähen, holten den Specht vom Baum - und befreiten ihn von der Angelschnur.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.12.2020 | 09:30 Uhr