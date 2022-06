Feuer am Brocken: Im Ostharz brennen fünf Hektar Wald Im Harz ist erneut ein Waldbrand ausgebrochen. Seit Freitagnacht brennt es am Brocken auf einer Fläche von fünf Hektar. Das entspricht der Größe von sieben Fußballfeldern.

Der Brand war kurz nach Mitternacht im Trecktal (Landkreis Harz) gemeldet worden. "Durch die schlechte fahrbare Erreichbarkeit konnte das Feuer nur an einem schmalen Weg eingedämmt und aufgehalten werden", schrieb die Feuerwehr auf Facebook. Hubschrauber der Polizei kreisten über dem Gebiet. Einsatzkräfte haben eine Brandschneise in den Wald geschlagen.

Auch in Niedersachsen droht Waldbrandgefahr

Die Niedersächsischen Landesforsten warnen angesichts der anhaltenden Trockenheit vor Waldbränden. Vielerorts droht die zweithöchste Warnstufe im sogenannten Waldbrandgefahrenindex. Experten erwarten unter anderem für weiten Teile der Lüneburger Heide sowie in den mittleren und südlichen Landesteilen in den kommenden Tagen Gefahrenstufe 4, teilweise sogar Gefahrenstufe 5. Dann sollen die Temperaturen in Niedersachsen auf bis zu 35 Grad steigen. Geregnet hat es teilweise seit Wochen nicht. Die Lage sei wirklich kritisch, sagte Knut Sierk von den Niedersächsischen Landesforsten. Sierk wies daraufhin hin, dass Waldbrände häufig durch achtlos in die Natur geschnippste Zigarettenkippen ausgelöst würden.

Weitere Informationen Bis zu 35 Grad: Der Sommer macht eine Stippvisite im Norden Dem Norden steht ein sonnig-warmer Sonnabend bevor. Ab Sonntag wird es allerdings vielerorts wieder kühler. (17.06.2022) mehr

Brandbekämpfer in Alarmstellung

In diesem Jahr ist es demnach so trocken, dass die Waldbrandzentrale in Lüneburg bereits seit März fast durchgängig besetzt ist. Der Feuerwehrflugdienst steht mit zwei Flugzeugen bereit. Sie können in Lüneburg und Hildesheim zu Rundflügen über das Land starten. Im Nationalpark Harz haben Ranger vorsichtshalber Löschrucksäcke in ihren Wagen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min