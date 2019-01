Stand: 28.01.2019 14:42 Uhr

Festnahme nach tödlichen Schüssen in Salzgitter

Nach den tödlichen Schüssen in Salzgitter am Sonnabend hat die Polizei einen 33-Jährigen festgenommen. Der Mann gilt als dringend tatverdächtig, das 25 Jahre alte Opfer im Stadtteil Lebenstedt mit mehreren Schüssen getötet zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Montag mit. Ein Gericht soll heute entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft bleibt. Zudem wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Diese soll noch heute erfolgen. Mit Ergebnissen rechne er am Dienstag, sagte Staatsanwalt Christian Wolters NDR.de.

Videos 00:28 Mann wird in Salzgitter erschossen Am Samstagabend ist in Salzgitter-Lebenstedt ein 25-Jähriger durch Schüsse tödlich verletzt worden. Trotz sofortiger Reanimierungsmaßnahmen starb der Mann im Krankenhaus. Video (00:28 min)

Tatwaffe noch nicht aufgefunden

Der 25-Jährige war am Samstagabend auf einem Parkplatz gegen 20.35 Uhr schwer verletzt entdeckt worden und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Laut Wolters wurde er vermutlich von vier bis fünf Schüssen getroffen. Die Tatwaffe wurde bislang nicht sichergestellt. Bei ihr soll es sich um einen Revolver oder eine Pistole handeln.

Schüsse wegen Beziehung zur Schwester

Die Staatsanwaltschaft geht laut Wolters von einer Beziehungstat aus: Der aus Syrien stammende Täter sei dagegen gewesen, dass seine Schwester mit dem 25-jährigem Mann, der aus dem Irak stammt, zusammen war. Zudem hatten das Opfer und der mutmaßliche Täter verschiedene Religionen. Die Staatsanwaltschaft sieht hier mögliche Motive.

Täter kam selbst zur Polizei

Der mutmaßliche Täter, gegen den laut Wolters "eine Fülle von Indizien" vorliegen soll, hat sich bislang nicht zur Tat geäußert. Er sei am Sonntagabend selbst zur Polizeiwache in Lebenstedt gekommen, wo Familienangehörige zu diesem Zeitpunkt befragt wurden. Warum der 33-Jährige dort erschien, kann die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Der Mann habe aber nicht den Eindruck gemacht, dass er sich stellen wollte, sagte Wolters.

Drei Wohnungen durchsucht

Der Verdacht war offenbar früh auf den 33-Jährigen gefallen. Bereits in der Nacht zu Sonntag hatten Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei die Wohnung des Mannes, der wie das Opfer "im näheren Umfeld" des Tatorts wohnt, durchsucht. Zudem wurden die Wohnungen zweier Familienangehörige des Mannes durchsucht. Das SEK kam zum Einsatz, weil die Ermittler davon ausgingen, dass der Verdächtige bewaffnet ist, so Wolters.

Mehrere Tötungsdelikte seit 2016

In Salzgitter-Lebenstedt hat es in den vergangenen Jahren mehrere Tötungsdelikte gegeben. Im Mai 2018 war in der Nähe des aktuellen Tatorts eine Frau auf offener Straße erschossen worden. Die 30-Jährige wurde nach einem Sorgerechtsstreit von ihrem ehemaligen Partner getötet. Im Mai 2016 wurde ein 58-jähriger Mann in einer Obdachlosenunterkunft umgebracht. Außerdem war drei Monate zuvor eine 18-jährige Schwangere in ihrer Wohnung erstochen. Der damals 19-jährige Vater des ungeborenen Kindes wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt, sein Komplize zu elf Jahren.

