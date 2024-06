Extremistischer Moscheeverein? Razzia in Braunschweig Stand: 12.06.2024 08:02 Uhr Die Polizei durchsucht in Braunschweig derzeit Räume der "Deutschen Muslimischen Gemeinschaft" (DMG). Den mutmaßlich extremistischen Verein haben die Behörden schon länger im Visier - seit heute ist er verboten.

Das Verbot untersage "jede Fortführung der Vereinsaktivität durch die bisherigen Mitglieder und jede Aktivität Dritter zugunsten des verbotenen Vereins", so ein Sprecher des Niedersächsischen Innenministeriums gegenüber NDR Niedersachsen. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) werde sich im Laufe des Vormittags zu den Hintergründen äußern. Seit 6 Uhr durchsuchen Einsatzkräfte der Polizei sieben Objekte in Braunschweig, wie Polizeisprecher Dirk Oppermann sagte. Auch in Berlin gebe es Durchsuchungen.

DMG gilt als Anlaufpunkt für Islamistenszene

Die Behörden haben den mutmaßlich extremistischen Verein nach NDR Informationen schon länger im Visier. Er gilt deutschlandweit als Anlaufpunkt für die Islamistenszene. Der Verein profiliert sich auch im Internet - Videos bei YouTube und TikTok werden tausendfach geklickt. Das Zielpublikum setzt sich vor allem aus jungen Menschen zusammen. Laut Verfassungsschutz von 2022 ist die DMG dem globalen Netzwerk der "Muslimbruderschaft" (MB) zuzurechnen. Wesentliche Aktivitäten seien die Missionierungs-, Jugend- und Bildungsarbeit. "So werden zum Beispiel sogenannte Korancamps ausgerichtet", schreiben die Behörden. Darüber hinaus habe die DMG versucht, sich durch ihre Öffentlichkeitsarbeit als zentraler Ansprechpartner für muslimische Belange in Deutschland gegenüber Politik und Gesellschaft zu etablieren.

