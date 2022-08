Stand: 09.08.2022 09:50 Uhr Explosion in Northeim: 42-Jähriger bekommt Bewährungsstrafe

Das Amtsgericht Northeim hat einen 42-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus fahrlässig eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt hatte. Er selbst und zwei weitere Männer waren bei dem Vorfall im Februar schwer verletzt worden. Der Verurteilte hatte in seiner Wohnung in Northeim Explosivstoffe gelagert - angeblich um damit seinen Garten gegen Einbrecher zu sichern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.08.2022 | 09:30 Uhr