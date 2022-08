Stand: 13.08.2022 13:54 Uhr Expertin: Obst und Gemüse vom Friedhof ist unbedenklich

Im Rahmen der Diskussion um den Anbau von Obst und Gemüse auf Gräbern hält die Vorsitzende des Bundes deutscher Friedhofsgärtner gesundheitliche Bedenken für unbegründet. "Ein Erdbeerfeld an der Autobahn ist giftiger als ein Kürbis auf dem Grab", sagte Birgit Ehlers-Ascherfeld aus Langenhagen (Region Hannover). Keine Nutzpflanze wurzele so tief, dass sie auf dem Friedhof mit den dort Bestatteten oder deren Überresten in Kontakt komme. Nach ihrer Einschätzung können Angehörige Obst und Gemüse auch bedenkenlos mit Grundwasser vom Friedhof versorgen und hinterher essen, betonte Ehlers-Ascherfeld. Auf dem Hauptfriedhof in Braunschweig gibt es ein Grab mit Kürbissen und Erdbeerpflanzen - einige Friedhofsbesucherinnen und -besucher halten dies für unpassend.

Weitere Informationen Das schmeckt nicht jedem: Obst und Gemüse frisch vom Grab Auf dem Hauptfriedhof in Braunschweig wachsen auf einem Grab Kürbisse und Erdbeerpflanzen. Das finden manche empörend. (12.08.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 12.08.2022 | 16:00 Uhr