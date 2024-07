Experten-Tipp: Weg mit dem Smartphone im Urlaub Stand: 30.07.2024 10:24 Uhr Der Braunschweiger Hirnforscher Martin Korte rät dazu, das Smartphone im Urlaub häufiger mal beiseitezulegen. Die Nutzung kann den Erholungseffekt des Urlaubs ihm zufolge komplett zunichtemachen.

Soziale Medien könnten ebenso wie Arbeitstermine Stress auslösen. Wer im Urlaub die Nutzung überdenkt und sich Auszeiten nimmt, kommt laut Korte dagegen besser zur Ruhe. "Wer den Urlaub nur durch das Smartphone sieht, erinnert weniger von der Reise", gab der Professor von der Technischen Universität Braunschweig zu bedenken. Ohne das mobile Gerät werde zudem die Versuchung geringer, E-Mails und andere Nachrichten von der Arbeit zu lesen.

Reisen hilft, den Alltag hinter sich zu lassen

Wer sich gut regenerieren möchte, sollte Korte zufolge mindestens zehn Tage am Stück für den Urlaub einplanen - und wegfahren. Das Reiseziel wirke sich nicht zwingend auf die Erholung aus, allerdings falle es den meisten Menschen auf Reisen leichter, den Alltag hinter sich zu lassen. "Meine Empfehlung wäre es deshalb, wann immer möglich zu reisen", sagte er. "Es ist leichter, mit stressigen Gewohnheiten an einem neuen Ort zu brechen und man erlebt Neues." Reisen halte so das Gehirn jung.

