Exhibitionist in der Westfalenbahn: Polizei sucht Zeugen

Wegen mutmaßlicher exhibitionistischer Handlungen in der Westfalenbahn RE70 auf der Zugfahrt von Braunschweig nach Hannover sucht die Polizei Zeugen. Ein 42-jähriger Verdächtiger soll am 7. März zwei Frauen belästigt haben, indem er sich vor ihnen entblößte und sein Geschlechtsteil berührte. Die Frauen hätten daraufhin nach Ankunft der Westfalenbahn am Hauptbahnhof Hannover Strafanzeige gestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bundespolizisten konnten den 42-Jährigen kurz darauf festnehmen. Die Ermittler vermuten, dass auch andere Bahnreisende, die vor Hannover ausgestiegen sind, von dem Mann belästigt wurden. Betroffene sollen sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer (0511) 30 36 50 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.06.2023 | 13:30 Uhr