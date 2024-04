Stand: 19.04.2024 13:01 Uhr Ertappter Ladendieb zieht Messer - Polizei fasst Mann auf der Flucht

In Salzgitter-Lebenstedt ist ein ertappter Ladendieb gegenüber Angestellten des Geschäfts gewalttätig geworden. Wie die Polizei mitteilte, habe der 37 Jahre alte Mann am Donnerstag zwei Mitarbeiterinnen des Shops für Bekleidungen in einem Büro attackiert und mit einem Messer bedroht. Er soll die beiden Frauen, die ihn zuvor beim Diebstahl von Bekleidungsstücken ertappt hatten, geschubst haben, sodass eine zu Boden stürzte und sich verletzte. Auf seiner kurzen Flucht lief der Verdächtige Polizisten in die Hände. Die Fahnder stellten ein Messer und weitere Beweismittel sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min