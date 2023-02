Erstes schwules Prinzenpaar im katholischen Eichsfeld Stand: 17.02.2023 19:16 Uhr Premiere im südniedersächsischen Eichsfeld: Mit Rene Schneemann und Joshua Tschink gibt es dort erstmals ein homosexuelles Prinzenpaar. Aufmerksamkeit ist beiden sicher - sie wollen sie nutzen.

Im katholischen Eichsfeld sei es nicht selbstverständlich, dass man das zeigen dürfe, sagte Schneemann dem NDR in Niedersachsen. Tschink denkt zudem an eine mögliche Vorbildfunktion, die beide einnehmen könnten. Als Beispiel verweist er auf jüngere Homosexuelle und deren Angst vorm Outing. Dafür sei ihre Rolle als Prinzenpaar ein wichtiger Schritt, betont er.

"Wir kamen uns schon vor wie Y-Promis"

Zu der Position kamen sie dabei eher zufällig: Eine Freundin hatte beide Ende vergangenen Jahres mit zu einer Feier des Westeröder Carneval Clubs (WCC) genommen. Als dort dann spontan die Frage aufkam, zögerten beide nicht lange - und sagten zu. Erstaunt hat beide Prinzen die darauffolgende Aufmerksamkeit: Bereits am nächsten Morgen habe es die ersten Anrufe gegeben, kurz danach die erste Anfrage von der Lokalzeitung. "Wir kamen uns schon vor wie Y-Promis", sagt Schneemann lachend.

Überrascht haben die vielen Reaktionen auch Stefan Beckmann, WCC-Vorsitzender. Er habe nicht mit einer solchen Aufmerksamkeit gerechnet. Homosexualität gebe es in der Politik, in der Wirtschaft, überall - wieso also nicht auch beim Karneval, so Beckmann.

