Keinen Bock auf Karneval? Die Nordseeküste bleibt narrenfrei Stand: 16.02.2023 07:35 Uhr Am Wochenende wird wieder in vielen Städten Karneval gefeiert - und Niedersachsens Nordseeküstenorte bieten jenen eine Zuflucht, die mit dem närrischen Treiben nichts anfangen können.

Norden-Norddeich im Landkreis Aurich etwa bietet den Karnevalsurlaubern ein eigenes Programm. "Wem das besonders intensive bunte und laute Treiben zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch ein Graus ist, der ist bei uns genau richtig", teilte Tourismusdirektor Stefan Krieger mit. Unter dem Motto "Auszeit vom Karneval: Klasse Küste statt olle Kamelle!" können Touristen es "typisch ostfriesisch nüchtern und ruhig angehen" - bei Strandspaziergängen, Museumsbesuchen oder auch Krabbenpulen.

Seehundstation: Urlauber sollen Abstand zu Robben halten

Die Ostfriesischen Inseln rechnen für das Wochenende mit mehr Besuchern als im Winter üblich. Die Reederei Norden-Frisia plant nach Norderney 14 Abfahrten ein - das sind vier zusätzliche Abfahrten pro Richtung, wie eine Reederei-Sprecherin mitteilte. Und da es auch an den Stränden durch Spaziergänger etwas voller werden könnte, erinnert die Norddeicher Seehundstation daran, an Stränden ausreichend Abstand zu Seehunden und Kegelrobben einzuhalten. "Es ist normal, dass sich Tiere am Strand ausruhen - wir befinden uns im Wohn- und Schlafzimmer der Robben", schrieb die Station auf Facebook. Ruhe- und Erholungsphasen seien für die scheuen Tiere lebensnotwendig.

