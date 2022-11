Erneuter Stromausfall trifft mehrere Orte im Flecken Aerzen Stand: 27.11.2022 10:21 Uhr Erneut hat es im Flecken Aerzen am Sonnabend einen Stromausfall gegeben. Dieser traf vor allem die Gemeinde Emmerthal. Ursache war wohl ein Kurzschluss. Erst vor einer Woche war dort der Strom ausgefallen.

Der Kurzschluss habe sich am Sonnabendmorgen an einem 30.000-Volt-Erdkabel ereignet, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke Hameln-Pyrmont der "Deister- und Weser- Zeitung" (Dewezet). Im Anschluss sei im Tagesverlauf eine Kettenreaktion entstanden, die für den Stromausfall verantwortlich war. Am Nachmittag löste die Feuerwehr-Leitstelle nach Informationen der Dewezet eine Sonderlage aus.

Diese Orte waren von dem Stromausfall betroffen

Ohr

Groß Berkel

Grohnde

Aerzen

Börry

Esperde

Brockensen

Frenke

Hajen

Latferde

Bessinghausen

(Quelle: Dewezet)

Blackout am Abend wieder behoben

Die Bürger seien aufgerufen worden, "den Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste" zu beschränken, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Zeitung. Am Abend konnten Fachleute den Stromausfall beheben. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle wurden dann alle betroffenen Haushalte wieder mit Elektrizität versorgt. Zuletzt war nach Angaben der Dewezet am 18. November in Aerzen und im Bereich Emmerthal für rund anderthalb Stunden der Strom ausgefallen. Grund war demnach ebenfalls ein Kurzschluss - und zwar an einer Mittelspannungsleitung.

Unterschied zwischen Blackout und Stromausfall

Als Blackout wird nach Angaben der Bundesregierung ein großflächiger Stromausfall bezeichnet, der eine große Anzahl von Menschen gleichzeitig betrifft. Ausgelöst werden kann dieser etwa durch beschädigte oder zerstörte Strom- und Hochspannungsleitungen, aber auch durch einen punktuell zu hohen Stromverbrauch. Ein Stromausfall ist dagegen regional begrenzt und dauert in der Regel nur wenige Minuten oder Stunden.

