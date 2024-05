Stand: 13.05.2024 12:04 Uhr Schockanrufe in Braunschweig: Neun von zehn Taten gescheitert

In Braunschweig gab es am vergangenen Freitag vermehrt Schockanrufe. Wie die Polizei mitteilte, sind zehn solcher Anrufe im Stadtgebiet gemeldet worden - überwiegend waren ältere Menschen das Ziel. Neun der Betrugsversuche konnten erkannt und verhindert werden. So informierte beispielsweise eine Bankmitarbeiterin die Polizei, als ein 89-Jähriger einen hohen Geldbetrag abheben wollte. In einem anderen Fall verlor eine 90-Jährige dagegen Schmuck an die Betrüger, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Betrugsmasche lief den Angaben zufolge immer ähnlich ab: Eine weibliche Stimme gab sich am Telefon als Familienmitglied aus, das angeblich in einen schweren Unfall verwickelt war und dringend Geld für eine Kaution benötige. Im Fall der 90-Jährigen holte eine Frau das Geld dann später ab. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal davor, Geld oder Wertsachen an fremde Personen zu übergeben.

