Stand: 01.03.2024 16:39 Uhr Schockanrufe in Wolfsburg - Senior um 85.000 Euro betrogen

Kriminelle haben einen 92-Jährigen in Wolfsburg mit einem Schockanruf um 85.000 Euro gebracht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte am Donnerstag eine Betrügerin den Senior am Telefon um Geld für eine Kaution gebeten und sich als Freundin einer Bekannten des Mannes ausgegeben. Die Bekannte habe einen tödlichen Unfall verursacht. Der Mann habe sich dem aufgebauten Druck nicht widersetzen können, teilte die Polizei mit. In einem weiteren Fall versuchten Betrüger mit einem ähnlichen Anruf von einer 87-Jährigen Geld zu ergaunern. Sie sollte 75.000 Euro Kaution zahlen. Der Betrüger rief der Dame laut Polizei ein Taxi zur Geldübergabe. Der Taxifahrer wurde aber misstrauisch und fuhr sie zur Polizeiwache.

