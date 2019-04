Stand: 12.04.2019 15:14 Uhr

Entwicklungsprobleme: Golf 8 kommt abgespeckt

Die nächste Generation des VW Golf wird in diesem Jahr in deutlich kleinerer Stückzahl produziert als geplant. Dies wurde dem NDR aus Konzernkreisen bestätigt. Zunächst hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" unter Berufung auf interne Papiere berichtet. Demnach sollen nach dem für den Sommer geplanten Marktstart des Golf 8 bis Jahresende anstelle der ursprünglich geplanten 80.000 Fahrzeuge nur noch "mehr als 10.000" von den Bändern rollen. Insider schätzen den Verlust für den Konzern dadurch auf 350 Millionen Euro.

Golf-Produktion mit abgespeckter Technik

Grund für die deutliche Produktionsdrosselung soll die komplexe und fehleranfällige Elektronik des Fahrzeugs sein. In der Folge soll der neue Golf zunächst nur mit abgespeckter Technik produziert werden. Zusätzliche elektronische Funktionen sollen erst später eingeführt werden.

Videos 01:30 Niedersachsen 18.00 Volkswagen mit Geschäftsjahr 2018 zufrieden Niedersachsen 18.00 Trotz Dieselskandals und schwächelndem Markt in China zeigte sich Konzernchef Diess optimistisch. 2018 schrieb die Volkswagen AG schwarze Zahlen und erzielte 12,15 Milliarden Euro Nachsteuergewinn. (09.04.2019) Video (01:30 min)

Auch Passat und Tiguan betroffen

Nach NDR Informationen haben die Elektronikprobleme auch Folgen für andere Modelle: Das neue Facelift für den Passat verschiebt sich demnach um ein Jahr. Es sollte ursprünglich im Herbst 2019 erfolgen. Auch die Produktaufwertung des Tiguan verzögert sich.

Connectivity-Technik sorgt für Probleme

Konkret hapert es nach NDR Informationen an der sogenannten Connectivity-Technik, für die in den Modellen ein eigener Rechner eingebaut wird. Das System soll durch vorausschauende Datenpufferung verhindern, dass bei fehlender Internetverbindung, etwa bei einer Fahrt durch einen längeren Tunnel, das Navigationssystem oder das Abspielen von Musikstreams abbricht. Offenbar ist für die Entwicklung dieses Systems, das in Tesla-Modellen bereits zum Einsatz kommen soll, die zur Verfügung stehende Zeit zu kurz.

15.000 offene Fehler?

Laut "Spiegel" haben die Probleme in der Golf-8-Entwicklung zugenommen. Im April 2018 seien 2.310 offene Fehler erfasst worden, ein Jahr später liege die Zahl bei 15.000. Nach Angaben des Magazins soll es bei VW an entsprechenden Kapazitäten für die Lösung der Elektronik-Probleme mangeln. Ein Grund sei die Entwicklung des Kompaktwagen I.D., des ersten elektrischen Massenmodells. Das Personal reiche dafür nicht aus, schreibt der "Spiegel" unter Berufung auf einen Insider. Volkswagen habe dies bestritten.

VW-Manager: Noch viel zu tun

VW hatte bereits im März Schwierigkeiten bei der Einführung des Golf 8 eingeräumt. Der für das Tagesgeschäft der Kernmarke zuständige Manager Ralf Brandstätter sagte, dass für den geplanten Produktionsanlauf vor Ende des Jahres noch viel zu tun sei.

