"Emmy" ist unter den 50 schnellsten Computern der Welt Stand: 17.11.2020 13:59 Uhr Der Supercomputer "Emmy" in Göttingen steht auf Platz 47 der schnellsten Rechner der Welt. Das System erlaubt unter anderem Fortschritte bei der Arbeit und Erforschung von Künstlicher Intelligenz.

Die Liste der 500 schnellsten Computersysteme der Welt wird seit 1986 zweimal im Jahr herausgegeben. Im bundesweiten Vergleich ist das von der Georg-August-Universität Göttingen und der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen (GWDG) betriebene System "Emmy" der fünftschnellste Supercomputer. Es erreichte eine Leistung von 5,95 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. "Die Leistungsfähigkeit von 'Emmy' erlaubt enorme Fortschritte in der Forschung in Computational Science, Künstlicher Intelligenz und Data Science", sagte Ramin Yahyapour von der Uni Göttingen und der GWDG.

Videos 1 Min 2018: Göttingen bekommt einen Supercomputer Um Strömungen zu berechnen, müssen Forscher Tausende Daten zusammentragen. Dafür brauchen sie einen Supercomputer. Sehr wenige gibt es in Deutschland. Einer wird künftig in Göttingen sein. (07.03.2018) 1 Min

Supercomputersystem mit zwei Standorten

Seit 2001 betreiben die sieben Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Norddeutschen Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen (HLRN) gemeinschaftlich ein verteiltes Supercomputersystem mit Standorten an der Universität Göttingen und am Zuse-Institut Berlin. "Emmys" Schwestersystem "Lise" steht in Berlin und landete auf Platz 56 der Top-500-Liste und Platz acht im deutschen Vergleich. Göttingen hatte erst am vergangenen Freitag den Zuschlag als Standort im Verbund Nationales Hochleistungsrechnen erhalten - damit geht eine Förderung von 72 Millionen Euro über zehn Jahre einher.

Weitere Informationen Neuer Supercomputer für norddeutsche Forscher Am Freitag ist ein neuer Supercomputer mit den Komponenten "Emmy" in Göttingen und "Lise" in Berlin ans Netz gegangen. Er soll Forschern in Norddeutschland die Arbeit erleichtern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.11.2020 | 13:30 Uhr