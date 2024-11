Stand: 05.11.2024 10:47 Uhr Einsatz in Danndorf: Rauch gesichtet, Cannabis gefunden

Einsatzkräfte haben in der Nacht zu Sonntag durch Zufall eine Cannabisplantage in Danndorf (Landkreis Helmstedt) entdeckt. Kurz nach Mitternacht ging nach Polizeiangaben eine Meldung über eine unklare Rauchentwicklung in einem Wohnhaus ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich das. Als die Einsatzkräfte das Gebäude betraten, hätten sie "nicht schlecht gestaunt", schilderte die Helmstedter Polizei. Statt eines Brands fanden sie eine Cannabisplantage mit 140 Pflanzen und professioneller Ausstattung. Im Haus trafen sie einen 28-Jährigen ohne festen Wohngeld an, der festgenommen wurde. Im Laufe des Sonntags seien die Pflanzen dann abtransportiert worden. Die Gründe für die Rauchentwicklung sind noch ungeklärt. Weitere Details zu den Hintergründen wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen.

