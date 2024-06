Stand: 07.06.2024 10:27 Uhr Einigung: Sozialplan für Conti-Beschäftigte in Gifhorn steht

Für die Mitarbeitenden von Continental in Gifhorn gibt es jetzt einen Sozialplan. Betriebsrat und IG Metall haben sich mit dem Unternehmen auf die Details geeinigt, wie die Gewerkschaft mitteilte. Das Conti-Werk in Gifhorn soll bis Ende 2027 geschlossen werden. Für die rund 1.000 betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird es nun ein Abfindungs-Programm geben. Außerdem ist geplant, für Beschäftigte eine andere Arbeit in der Region zu suchen, so die IG Metall weiter. Der Wärmepumpenhersteller Stiebel Eltron will für seine geplante Produktion am Standort Gifhorn Mitarbeitende übernehmen. Auch von Siemens Mobility und Rheinmetall seien entsprechende Absichtserklärungen unterzeichnet worden.

