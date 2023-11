Stand: 23.11.2023 14:32 Uhr Siemens will 100 Beschäftigte von Conti in Gifhorn übernehmen

Bis zu 100 Beschäftigte des Continental-Werks Gifhorn sollen eine Job-Perspektive bei Siemens Mobility Braunschweig bekommen. Wie ein Siemens-Sprecher am Donnerstag mitteilte, unterzeichneten beide Unternehmen eine Absichtserklärung. Die Übernahme der Mitarbeitenden soll demnach bei geeigneter Qualifikation erfolgen. Siemens begründete den Schritt damit, dass wegen großer Nachfrage im Bereich Signal- und Bahnautomatisierung noch offene Stellen zu besetzen seien. Bereits im Juli hatte Continental angekündigt, das Werk in Gifhorn bis Ende 2027 wegen steigenden Kostendrucks und rückläufiger Absatzmärkte schließen zu wollen. Den Angaben zufolge sind 450 der insgesamt 900 Mitarbeitenden betroffen. Im September hatte der Holzmindener Wärmepumpen-Hersteller Stiebel Eltron angekündigt, 300 Mitarbeiter aus dem Werk in Gifhorn zu übernehmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.11.2023 | 14:00 Uhr