Stand: 25.05.2023 12:41 Uhr Einbeck: Oldtimer-Museum PS.Speicher bekommt US-Starfighter

Ein Kampfflugzeug vom Typ Lockheed F-104 Starfighter wird in den kommenden Monaten in Einbeck zu sehen sein. Es ist Teil der Sonderausstellung "Tempo.Tempo! Tempo?" des Oldtimer-Museums PS.Speicher in Einbeck (Landkreis Northeim). Die Sonderausstellung ist an drei Standorten zu sehen: Neben Einbeck werden auch das Landesmuseum Hannover sowie das Kunstmuseum Schloss Derneburg daran teilnehmen. Der Starfighter soll mit einem Tieflader am Donnerstagmittag bei dem Museum in Einbeck eintreffen, Besucher sollen ihn vom 9. Juni an sehen können. Das Kampfflugzeug kommt aus US-amerikanischer Produktion und wurde seit 1954 gebaut. Es erreichte eine zweifache Schallgeschwindigkeit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.05.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Die 50er-Jahre