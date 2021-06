Stand: 03.06.2021 07:42 Uhr Ein Toter und drei Schwerverletzte bei Unfall auf L580

Bei einem Unfall auf der L580 zwischen Bodenwerder und Rühle im Landkreis Holzminden ist ein 48-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinem Wagen am Mittwochabend auf die Gegenspur gelangt und dort mit einem mit vier Personen besetzten Auto frontal kollidiert. Der 48-jähriger Holzmindener starb noch am Unfallort. Die 41-jährige Fahrerin des anderen Pkw aus Bodenwerder sowie ihr 14-jähriger und ihr 7-jähriger Mitfahrer wurden demnach schwer verletzt und jeweils mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein weiterer 12-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren vier Rettungshubschrauber am Unfallort.

