Stand: 25.09.2020 16:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ein Toter bei Messerstecherei in Wolfsburg

In Wolfsburg ist es am Donnerstag zu einem schweren Gewaltverbrechen gekommen, bei dem ein Mann starb und zwei weitere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handelt es sich beim Opfer um einen 25-jährigen Mann, der noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen sei. Wie NDR 1 Niedersachsen erfuhr, soll es sich um eine Messerstecherei auf offener Straße gehandelt haben.

Vier Haftbefehle beantragt

Nach Auskunft der Polizei seien am Donnerstagabend Beamte wegen einer Schlägerei per Notruf in den Wolfsburger Stadtteil Westhagen gerufen worden. Vor Ort fanden die Beamten drei Verletzte vor: den sterbenden 25-Jährigen sowie zwei 24-jährige Männer. Noch am Tatort wurden demnach zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 46 Jahren festgenommen. Gegen diese und die beiden 24-jährigen Verletzten hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Haftbefehle beantragt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Verletzte unter Polizeischutz

Die Hintergründe der Tat sind der Polizei noch weitgehend unklar. Zu Meldungen, es habe sich um einen Familienstreit gehandelt, wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, zeigt die Polizei vor dem Krankenhaus, in dem die Verletzten behandelt werden, Präsenz. Bei Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es demnach auch die Befürchtung, dass es zu Folge-Taten kommen könnte.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Gesucht werden zudem Video- und Fotoaufnahmen, die am Tatort Stralsunder Ring in der Zeit zwischen 19.30 und 22 Uhr gemacht wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46 460 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.09.2020 | 17:00 Uhr