Stand: 28.12.2023 09:46 Uhr Ehrlicher Finder entdeckt mehrere Hundert Euro Münzgeld in Bank

In Salzgitter-Lebenstedt hat ein 49 Jahre alter Mann 815 Euro Münzgeld in einem Einzahlautomaten der Commerzbank gefunden und das Geld zur Polizei gebracht. Zuvor hatte nach Angaben der Polizei vermutlich jemand das Geld in den Automaten eingezahlt, der die Münzen aber wieder auswarf. Die Polizei will den Einzahler nach den Feiertagen mit Hilfe der Bank finden.

