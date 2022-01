Stand: 04.01.2022 11:17 Uhr Ehra-Lessien: Auto landet im Graben - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B248 zwischen Ehra-Lessien und Voitze (Landkreis Gifhorn) ist in der Nacht zu Dienstag ein 26-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam der Mann mit seinem Wagen von der Straße ab, das Auto wurde in einen Graben geschleudert. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Ermittlungen war er nicht angeschnallt gewesen. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.01.2022 | 13:30 Uhr