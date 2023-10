Ehepaar entlarvt falsche Polizisten in Peine Stand: 29.10.2023 11:56 Uhr Ein Ehepaar aus Peine hat falsche Polizisten enttarnt und gemeinsam mit der Polizei dingfest gemacht. Dabei hätten sich Anrufer offenbar besondere Mühe gegeben, echt zu wirken, so die Beamten.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Betrugsversuch bereits am Freitag. Am Telefon hätten Betrüger behauptet, dass zuletzt vermehrt in der Nachbarschaft eingebrochen wurde, hieß es. Nun sei ein Zettel gefunden worden, auf dem die "Einbrecher" die Adresse des Ehepaares geschrieben hätten - ihr Haus sei also ziemlich sicher als nächstes an der Reihe. Alle Wertsachen sollten in einem Schuh verstaut und dieser vor die Haustür gestellt werden, die Polizei würde die Sachen abholen und in Sicherheit bringen. Die Anrufer haben sich nach Angaben des 57-jährigen Ehepaars richtig Mühe gegeben und sogar im Hintergrund Funkverkehr abgespielt. Das Paar bemerkte den Schwindel dennoch.

Verdächtige aus Goslar sind polizeibekannt

Zunächst ließen sich die 57-Jährigen aber scheinbar auf die Geschichte ein und alarmierten zeitgleich die echte Polizei. Die Beamten konnten die falschen Kollegen schließlich in der Nähe des Hauses festnehmen, als diese ihre Beute abholen wollten. Die Verdächtigen sind zwei 25 und 22 Jahre Männer aus dem Landkreis Goslar, die den Behörden bereits bekannt sind. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie niemals Geld oder Wertgegenstände von Privatpersonen einfordern oder abholen wird. Darüber hinaus würde sie niemals telefonisch Auskünfte über die Aufbewahrung von Geld, Schmuck, Münzen oder anderen wertvollen Gegenständen erfragen.