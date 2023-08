Stand: 29.08.2023 06:54 Uhr Falsche Polizisten: "Abholer" soll zwei Jahre ins Gefängnis

Das Amtsgericht Osnabrück hat einen 39-Jährigen, der sich als Polizist ausgegeben hatte, zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Als Teil einer Bande habe er versucht, einen älteren Mann um sein Hab und Gut zu bringen. Das Gericht verurteilte den Mann wegen versuchten gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Das teilte ein Gerichtssprecher am Montag auf Anfrage des NDR mit. Das Opfer sollte mit einem fingierten Polizeianruf dazu gebracht werden, Geld und Wertsachen in einer Tasche vor seinem Haus zu deponieren. Angeblich seien Einbrecher in seiner Siedlung unterwegs. Die Polizei würde Geld und Wertsachen in Sicherheit bringen. Der Osnabrücker fiel aber nicht darauf herein und verständigte die echte Polizei. Der Angeklagte wurde festgenommen, als er die Tasche abholen wollte. Die fingierten Telefonanrufe kommen meist aus Callcentern, die im Ausland betrieben werden. Die Hintermänner seien oft schwer zu fassen, so ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.08.2023 | 06:30 Uhr