Stand: 09.08.2024 14:25 Uhr Durch Missverständnis: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Northeim ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren am Donnerstagabend drei Motorradfahrer hintereinander gefahren. Einer von ihnen habe dann offenbar zum Überholen angesetzt, obwohl der vorausfahrende Biker nach links abbiegen wollte. Dabei stießen sie zusammen und stürzten auf die Straße, berichtete die Polizei weiter. Ein 28 Jahre alter Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der zweite Fahrer stürzte auch, blieb aber unverletzt. Als Unfallursache gibt die Polizei ein Missverständnis zwischen den Bikern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min