Stand: 30.11.2020 12:22 Uhr Duderstadt: 81-Jähriger stirbt nach Streit mit Jugendlichen

Nach einer Auseinandersetzung in einem Einkaufszentrum in Duderstadt (Landkreis Göttingen) am Samstag ist ein 81-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann im Eingangsbereich des Zentrums auf zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche getroffen. Dort soll es zum Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der 16-Jährige den 81-Jährigen geschubst haben soll, woraufhin der Senior mit dem Kopf auf dem Boden schlug und sich schwere Verletzungen zuzog. Er kam ins Krankhaus. Dort starb er. Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der genaue Tathergang und auch der Auslöser des Konfliktes sind laut Polizei derzeit noch nicht klar. Die Beamten suchen Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.11.2020 | 13:30 Uhr