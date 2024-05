Stand: 30.05.2024 13:00 Uhr Drei Katzenbabys in Garage ausgesetzt - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Donnerstag in Einbeck (Landkreis Northeim) drei wenige Wochen alte Katzenbabys in einer Garage ausgesetzt. Laut Polizei sind die hilflosen Tierkinder etwa drei bis vier Wochen alt. Sie wurden den Angaben zufolge rechtzeitig entdeckt und befinden sich nun in der Obhut des Tierschutzvereins in Einbeck. Dort sollen sie die notwendige Versorgung und Pflege erhalten. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nähe der betreffenden Garage in der Hannoverschen Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Auch wer Hinweise zu der Person geben kann, die die Katzen ausgesetzt hat, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05561) 313 10 melden.

