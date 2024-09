Stand: 25.09.2024 15:54 Uhr Doppelmord in Göttingen: Opfer erhält posthum Rettungsmedaille

Fünf Jahre nach dem Doppelmord in Göttingen-Grone wird der ermordeten Annerose Heike am Donnerstag posthum die niedersächsische Rettungsmedaille verliehen. Nach Angaben der Stadt ist das die höchste Auszeichnung des Landes Niedersachsen für Menschen, die Leben retten und sich dabei selbst in Lebensgefahr begeben. Sie erhalte die Medaille posthum für ihren selbstlosen Einsatz am 26. September 2019. An diesem Tag war die damals 57-Jährige ihrer Arbeitskollegin zu Hilfe geeilt, die auf offener Straße von ihrem Ex-Freund attackiert worden war. Der Mann ging daraufhin auch auf Annerose Heike mit einem Messer los. Der damals 52-Jährige ermordete seine Ex-Freundin und floh anschließend. Annerose Heike erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Einen Tag später wurde der Täter nach einer Großfahndung von der Polizei gefasst. Nach langer Verhandlung verurteilte ihn das Landgericht Göttingen wegen zweifachen Mordes und besonderer Schwere der Schuld zu lebenslanger Haft.

Weitere Informationen Lebenslange Haft für Doppelmord in Grone Das Landgericht Göttingen hat den 53 Jahre alten Frank N. zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann hatte im September 2019 zwei Frauen erstochen, darunter seine ehemalige Freundin. (15.08.2020) mehr Prozessauftakt: Zwei Frauen in Göttingen ermordet In Göttingen steht ein 52-Jähriger wegen eines Doppelmordes vor Gericht. Er soll seine Ex-Freundin und deren Kollegin im Stadtteil Grone attackiert und getötet haben. (25.03.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen