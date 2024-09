Stand: 26.09.2019 20:15 Uhr 44-Jährige getötet: Polizei fahndet nach Täter

Nachdem in Göttingen eine Frau am Donnerstag auf offener Straße getötet worden ist, fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Nach Angaben der Beamten wird der 52-jährige Frank N. verdächtigt, die 44-Jährige am Donnerstagmittag im Stadtteil Grone angegriffen und tödlich verletzt zu haben.

Zeugin angegriffen

Laut Polizei kannten sich Opfer und mutmaßlicher Täter. In welcher Beziehung sie zueinander standen, präzisierten die Beamten nicht. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden auf der Straße in einen Streit geraten. Der Mann sei dann mit einer Waffe auf die Frau losgegangen. Informationen, wonach es sich um ein Messer handelte, wollte die Polizei nicht bestätigen. Zeugen, die der Frauen helfen wollten, seien ebenfalls verletzt worden, heißt es. Eine Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Täter sei polizeibekannt, heißt es.

Bahnstrecke gesperrt

Der 52-Jährige soll nach der Tat mit einem Fahrrad mit Packtaschen geflüchtet sein. Während der Großfahndung sperrte die Deutsche Bahn vorsorglich die Strecke zwischen Hannover beziehungsweise Hildesheim und Kassel. Mehrere Züge im Fernverkehr wurden umgeleitet. Trotz intensiver Fahndung fehle bisher jede Spur von dem Verdächtigen, heißt es. Wer Frank N. sieht, soll ihn nicht ansprechen, sondern stattdessen die Polizei alarmieren. Er könnte noch bewaffnet sein.

