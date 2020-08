Stand: 14.08.2020 14:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lebenslange Haft für Doppelmord in Grone

Der Doppelmörder von Grone muss lebenslang in Haft. Das Landgericht Göttingen befand den 53 Jahre alten Frank N. des zweifachen Mordes an seiner ehemaligen Lebensgefährtin und ihrer Arbeitskollegin sowie der gefährlichen Körperverletzung für schuldig. Es stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Eine anschließende Sicherungsverwahrung soll es aber nicht geben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Mit dem Urteil folgte die Kammer in fast allen Punkten der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger hatte zuvor dafür plädiert, die Taten als Totschlag zu werten. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe vor Gericht eingeräumt. Er sei selber erschüttert über seine Taten und übernehme die Verantwortung.

Göttingen: 53-Jähriger gesteht Doppelmord Niedersachsen 18.00 - 15.04.2020 18:00 Uhr Im Prozess um den Mord an seiner Ex-Lebensgefährtin und deren Arbeitskollegin hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Er könne sich an Details der Tat nicht erinnern.







Ex-Partnerin mit Messer attackiert und angezündet

Frank N. hatte seiner ehemaligen Lebensgefährtin auf einer Straße im Göttinger Stadtteil Grone aufgelauert, sie aus Eifersucht mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und angezündet. Als die 44-Jährige flüchtete, verfolgte er sie und stach 25-mal mit einem Messer auf sie ein. Zudem verletzte er eine Kollegin des Opfers, die dieser zu Hilfe kam, so schwer, dass sie später im Krankenhaus starb. Zwei Männer, die helfen wollten, wurden ebenfalls durch Messerstiche verletzt.

