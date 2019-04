Stand: 15.04.2019 13:41 Uhr

Diesel-Betrug: Ex-VW-Chef Winterkorn angeklagt

Im Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn angeklagt. Neben dem früheren Vorstandsvorsitzenden müssen sich vier weitere Führungskräfte vor der Wirtschaftsstrafkammer verantworten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. "Das Landgericht Braunschweig hat die Anklage am Freitag erhalten und wird jetzt die Klage-Zulassung prüfen", sagte Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe am Montag. Er sprach von einem wichtigen Zwischenschritt.

Vorwurf gegen Winterkorn: Besonders schwerer Betrug

Winterkorn wird demnach Betrug in einem besonders schweren Fall, ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sowie Untreue vorgeworfen. Er habe es nach dem 25. Mai 2014 unterlassen, "nach Kenntnis der rechtswidrigen Manipulationen an Diesel-Motoren diese gegenüber den zuständigen Behörden in Europa und den USA sowie gegenüber den Kunden offen zu legen und den weiteren Einbau der sogenannten 'Abschalteinrichtungen' als auch den Vertrieb der Fahrzeuge mit diesem 'defeat device' zu untersagen". Zudem, heißt es weiter von der Staatsanwaltschaft, habe der Konzern "mit Wissen und Billigung" auch von Winterkorn im November 2014 ein nutzloses Softwareupdate mit Kosten von 23 Millionen Euro durchgeführt. Dieses habe dazu dienen sollen, "den wahren Grund für die erhöhten Schadstoffwerte im Normalbetrieb der Fahrzeuge weiterhin zu verschleiern". Nach dem Strafgesetzbuch (Paragraf 263) kann Betrug in schweren Fällen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet werden.

