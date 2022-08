Stand: 16.08.2022 10:05 Uhr Dienstwaffe von Polizisten versteckt: 4.500 Euro Strafe

Ein 49-Jähriger aus Hardegsen im Landkreis Northeim muss eine Strafe in Höhe von 4.500 Euro zahlen, weil er die Dienstpistole eines Polizisten an sich genommen und in seiner Scheune versteckt hat. Der entsprechende Strafbefehl ist inzwischen rechtskräftig, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen mitteilte. Der Polizist hatte in einer Nacht im November auf dem Grundstück des 49-Jährigen einen mutmaßlichen Einbrecher verfolgt. Dabei verlor er seine Dienstwaffe, die der 49-Jährige schließlich entdeckte. Statt seinen Fund abzuliefern, behielt er die Waffe und verwahrte sie in einem Versteck. Drei Tage später rückte die Polizei zu einer groß angelegten Durchsuchung bei ihm an, der Mann händigte sie den Fahndern aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.08.2022 | 09:30 Uhr