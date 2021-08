Stand: 05.08.2021 09:22 Uhr Der Weserstein von Hann. Münden hat ein Double in Nordenham

Der Weserstein in Hann. Münden im Landkreis Göttingen ist berühmt: Er markiert den Anfang der Weser. Nun ist das Gegenstück am Ende der Weser eingeweiht worden, in Nordenham (Landkreis Wesermarsch), teilte die Stadt Hann. Münden mit. Zuvor habe eine 25-köpfige Fahrrad-Gruppe die Strecke vom Original-Weserstein in Südniedersachsen bis zum neuen Weserstein an der Küste in sechs Tagen absolviert. Dafür wurde die Gruppe in Nordenham geehrt und anschließend der neue Weserstein im Stadtteil Blexen enthüllt. Hann. Mündens Bürgermeister Harald Wegener (Bürger Forum Hann. Münden) erklärte bei der Veranstaltung, die Freundschaft mit Nordenham weiter pflegen zu wollen. Deshalb hat er den dortigen Bürgermeister auf einen Gegenbesuch nach Südniedersachsen eingeladen.

