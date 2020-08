Stand: 07.12.2012 18:29 Uhr

Der "Hitlerjunge Salomon" erinnert sich von Imke Caselli, NDR.de

Kein Tuscheln, kein Handyklingeln: Ein 87-Jähriger erzählt aus seinem Leben, und 120 Schüler hängen wie gebannt an seinen Lippen. Sally Perel hat am Freitag die Berufsbildenden Schulen des Landkreises Peine in Vöhrum besucht. Er ist bekannt für seinen Roman "Ich war Hitlerjunge Salomon", in dem er seine eigene Lebensgeschichte erzählt.

Perel verschleierte seinen jüdischen Glauben

Sally, eigentlich Salomon, Perel wurde 1925 in Peine geboren und verbrachte dort die ersten Jahre seiner Kindheit. Die Nazi-Zeit überlebte er, indem er seine jüdische Herkunft verschleierte und sich als Hitlerjunge ausgab. "Ein junges Hirn kann man schnell vergiften", sagt Perel. Deshalb sei es ihm besonders wichtig, Jugendlichen von seinen Erfahrungen zu berichten. Wenn sie sich intensiv mit Toleranz und Respekt auseinandersetzten sei die Gefahr viel geringer, dass sie für die Ideen des Nationalsozialismus empfänglich sind - davon ist Perel überzeugt.

Für Schüler erwacht Geschichte zum Leben

Mit seiner freundlichen und offenen Art kommt Perel bei den Schülern gut an. "Ich bin sehr beeindruckt", sagt die 17-jährige Friederike Matthies. Es sei ein großer Unterschied, ob man Geschichte aus Büchern lerne oder den Erzählungen eines Zeitzeugen lausche. Und Perel beweist den Schülern auch, dass er nicht nur der Vergangenheit verhaftet ist: "Ich habe Probleme mit meinem Facebook-Auftritt, weil ich nicht mehr als 5.000 Freunde annehmen darf", sagt er und erntet damit ungläubiges Staunen in den Augen der Jugendlichen.

Regelmäßige Lesereisen durch Deutschland

Perel lebt heute in Israel, tourt aber regelmäßig auf Lesereise durch Deutschland. In den nächsten zwei Wochen ist er unter anderem auch in Schulen in Braunschweig, Gifhorn und Vechelde zu Gast.