Stand: 16.06.2023 14:25 Uhr "Der Graf von Monte Christo" eröffnet die Domfestspiele

Am Freitagabend beginnen die 64. Gandersheimer Domfestspiele. Bis einschließlich 13. August wird der Platz vor der Stiftskirche dann wieder zur größten Freilicht-Theaterbühne in Niedersachsen. Eröffnet wird das Festival mit "Der Graf von Monte Christo", danach sind unter anderem Versionen von "Robin Hood", "My Fair Lady", "Frühstück bei Tiffany" und "Dancing Queen" - ein Musikstück, bei dem die Hits von Abba im Mittelpunkt stehen. Das Motto der Festspiele ist in diesem Jahr "Uns blüht was!" Damit zieht das Festival eine Verbindung zu der Landesgartenschau, die ebenfalls in Bad Gandersheim stattfindet. Auch in den Bühnenbildern der Domfestspiele soll es in diesem Jahr blumig werden, sagt Intendant Achim Lenz. Tickets gibt es ab zehn Euro. Allerdings sind schon weit mehr als 40.000 Karten verkauft, acht Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Das sei schon jetzt ein Rekord für die Domfestspiele, so Lenz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Regional Braunschweig | 16.06.2023 | 09:30 Uhr