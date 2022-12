Stand: 02.12.2022 12:31 Uhr Gandersheimer Domfestspiele: Mehr Service für Sehbehinderte

In der Spielzeit im Sommer 2022 war es ein Test, im kommenden Jahr sollen nun drei Bühnenstücke als Audiodeskription zu erleben sein: Per Kopfhörer können blinde und sehbehinderte Menschen Theaterstücke der Domfestspiele in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) mitverfolgen. Was auf der Bühne zu sehen ist, wird ihnen dabei erzählt. Wie die Verantwortlichen der Domfestpiele mitteilen, sollen das Musical "My Fair Lady", das Schauspiel "Der Graf von Monte Christo" und das Kinder- und Familienstück "Robin Hood" per Audiodeskription übertragen werden. Die 64. Gandersheimer Domfestspiele finden vom 11. Juni bis zum 13. August statt.

