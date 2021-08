Stand: 05.08.2021 17:59 Uhr Deensen: Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Deensen (Landkreis Holzminden) sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, übersah am Donnerstag eine Autofahrerin beim Abbiegen mit ihrem Wagen auf einer Landstraße ein anderes Auto. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie und der Fahrer des anderen Wagens wurden schwer verletzt. Die Beifahrerin im zweiten Auto erlitt leichte Verletzungen. Die Straße wurde für die Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.08.2021 | 18:00 Uhr