Stand: 06.03.2019 16:36 Uhr

Darmkrebs: Göttinger entwickeln Therapieansatz

Pro Jahr gibt es in Deutschland eine halbe Million Menschen, die neu an Krebs erkranken. Darmkrebs gehört zu den am weitesten verbreiteten Krebsarten. Umso wichtiger ist - neben der Früherkennung - eine gute Therapie. Göttinger Forscher haben jetzt bei Mäusen einen Therapieansatz entwickelt, der möglicherweise auch bei Menschen eingesetzt werden könnte. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

"Böser Bruder" des Krebs-Wächters wird ausgeschaltet

Alle Menschen haben ein bestimmtes Protein, das eigentlich vor Krebserkrankungen schützt. In dieser Wächterfunktion sorgt das Protein beispielsweise dafür, dass die Zellteilung im Körper korrekt abläuft. Wenn dieser Wächter sich allerdings durch Mutation verändert, erledigt er seine Aufgabe nicht mehr. Obendrein wird er selbst aggressiv und fördert das Wachstum von Tumoren. Die Göttinger Forscher nennen deshalb das mutierte Protein den "bösen Bruder" des Wächters. Den Grundlagenforschern ist es jetzt im Versuch mit Mäusen gelungen, dieses mutierte Protein auszuschalten. In der Folge ging das Volumen des Tumors zurück, sagt Ramona Schulz-Heddergott vom Institut für Molekulare Onkologie der Universitätsmedizin.

Weiter Weg bis zum Einsatz bei Menschen

Bei wenigen anderen Krebserkrankungen, zum Beispiel beim Brust- und Lungenkrebs, war diese Therapie in klinischen Untersuchungen bereits früher gelungen. Das sei erfolgversprechend, sagt Schulz-Heddergott vorsichtig zurückhaltend. Was bei Mäusen geht, ist beim Menschen allerdings nicht erlaubt: Ein direkter Eingriff in die Gene ist nicht möglich, deshalb müsste ein Medikament gefunden werden, das das mutierte Gen unschädlich macht. Fest steht: Bevor aus dieser Grundlagenforschung möglicherweise Therapien für an Krebs erkrankte Menschen entwickelt werden, wird es noch Jahre dauern.

